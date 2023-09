70 JAHRE ALTER GLEN GRANT DEVOTION WIRD FÜR 81.250 GBP (101.300 USD) VERSTEIGERT - ERLÖS KOMMT DER ROYAL SCOTTISH FORESTRY SOCIETY ZUGUTE

Rothes, Schottland (ots/PRNewswire) - Sotheby's hat den Verkauf des ersten der

insgesamt sieben Dekanter abgeschlossen, von denen jeder ein Unikat ist und

einen exquisiten 70 Jahre alten Single Malt Whisky enthält - die älteste

Abfüllung der Glen Grant Distillery.



Am Freitag gab die Glen Grant Distillery sowie Sotheby's den Verkauf des Glen

Grant Devotion Dekanter Number One für 81.250 GBP (101.300 USD) bekannt. Der

Erlös der Auktion wird an die Royal Scottish Forestry Society gespendet, die

sich für den Erhalt der Wälder in der Speyside-Region einsetzt. Diese Auktion in

Zusammenarbeit mit Sotheby's ist die erste ihrer Art für die Glen Grant

Whiskybrennerei.





The Glen Grant Devotion ist ein exquisiter 70 Jahre alter Single Malt Whisky,inspiriert von der bemerkenswerten Regentschaft Ihrer Majestät Königin ElizabethII. und eine Hommage an ihre siebzig Jahre resoluter Dienste und lebenslangerHingabe. The Glen Grant Devotion Dekanter Number One ist der erste von siebeneinzigartigen Dekantern, die in einem skulpturalen Meisterwerk präsentiertwerden. Jedes einzelne Stück steht für ein Jahrzehnt der Regentschaft vonKönigin Elizabeth II. und für die exquisite Reifung des Whiskys und wurde vonMaster Distiller Dennis Malcolm OBE und dem Team der Brennerei, dempreisgekrönten Künstler John Galvin und dem Hot Glass Master Brodie Nairn vonGLASSTORM mit vereinten Kräften geschaffen.,,Dieser rekordverdächtige Verkauf des ältesten Whiskys, der jemals von derBrennerei abgefüllt wurde, markiert einen Höhepunkt für The Glen Grant,"erklärte Samantha Leotta, Global Director of Scotch Whisky bei der CampariGroup. ,,Es ist ein wahres Zeugnis für das Können und das Handwerk all derer,die zu dieser historischen Veröffentlichung beigetragen haben - von der Gründungvon The Glen Grant bis heute. Wir sind dem erfolgreichen Bieter sehr dankbar fürdiesen bedeutenden Beitrag an die Royal Scottish Forestry Society, der für dieWiederaufforstung und Wiederherstellung von Waldgebieten in Speyside verwendetwird."Im Namen der Royal Scottish Forestry Society sagte die Präsidentin Wilma Harper:,,Wir sind hocherfreut über den Erfolg der Auktion. Die Mittel werden für dieSchaffung eines neuen einheimischen Waldgebiets am Burn neben der Glen GrantBrennerei verwendet, wodurch eine direkte Verbindung zu der Leidenschaft vonJames ,,The Major" Grant aus dem Jahr 1876 geschaffen wird, die Ufer des BackBurn zu schützen und die Qualität des Wassers zu erhalten. Wir sind The GlenGrant dankbar für diese Unterstützung unserer Gesellschaft, deren SchirmherrinIhre Majestät Königin Elizabeth II. war, um unsere kontinuierliche Arbeit zurFörderung künftiger Generationen von Förstern, die ihr Wissen und ihrhandwerkliches Können an künftige Generationen weitergeben, weiter fortsetzen zukönnen."Jonny Fowle, Global Head of Spirits bei Sotheby's, erklärte: ,,Dieses Ergebniskatapultiert The Glen Grant auf die höchste Stufe der Sammlerwürdigkeit zu einemPreis, den nur sehr wenige Brennereien zuvor erreicht haben."Die verbleibenden sechs Dekanter werden in den USA und Asien zum Verkaufangeboten. Die Preise sind auf Anfrage ab Oktober 2023 erhältlich.