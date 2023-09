Juncao wird von den Landwirten in Lesotho „das Gras des Wohlstands" genannt, und China hat in den letzten 20 Jahren 270 Schulungen zu dieser Technologie durchgeführt, in denen über 10.000 Menschen aus 106 Ländern ausgebildet wurden.

Neben Juncao haben Hybridreis, Straßen, Brücken, Brunnen und andere Projekte im Rahmen der Neue Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road Initiative, BRI) in den teilnehmenden Ländern solide Fortschritte erzielt und den Menschen vor Ort zu einem glücklicheren und besseren Leben verholfen.

Die BRI ist ein „anschauliches Beispiel" für den Aufbau einer globalen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft, ein „globales öffentliches Gut" und eine Kooperationsplattform, die China der Welt zur Verfügung stellt, heißt es in einem White Paper mit dem Titel „A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions", das am Dienstag veröffentlicht wurde.

In diesem Jahr jährt sich die von dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping im Jahr 2013 erstmals vorgeschlagene Vision zum zehnten Mal.

Auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi, dass die Vision von der internationalen Gemeinschaft unterstützt wird.

„Sie spiegelt das Streben von immer mehr Ländern und Völkern nach Frieden, Gerechtigkeit und Fortschritt sowie ihr gemeinsames Streben nach einer besseren Welt wider", sagte Wang.

China in Aktion

Seit der Einführung der BRI vor 10 Jahren verfolgt China eine „offene, grüne, saubere und qualitativ hochwertige" Zusammenarbeit, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und das Leben der Menschen zu verbessern.

Laut Belt and Road Economics, einem Bericht der Weltbank, wird die BRI, wenn sie vollständig umgesetzt ist, den Handel innerhalb der BRI um 4,1 Prozent steigern. Bis 2030 wird die BRI weltweit jährliche Einnahmen in Höhe von 1,6 Trillion Dollar generieren.

„Die BRI ist eine Initiative für wirtschaftliche Zusammenarbeit, nicht für geopolitische oder militärische Allianzen", heißt es in dem White Paper. "Es ist ein offener und inklusiver Prozess, der weder auf eine Partei abzielt noch sie ausschließt."