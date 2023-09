Shanghai Electric präsentiert auf der China International Industrial Fair 2023 in Shanghai mehrere wissenschaftliche und technologische Innovationen der Spitzenklasse

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shanghai (ots/PRNewswire) - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727)präsentierte kürzlich sein Sortiment auf der China International Industrial Fair2023 ("CIIF"), die vom 19. bis 23. September 2023 im National Convention andExhibition Center (Shanghai) stattfand und unter dem Motto " A Zero-CarbonFuture For All " (Eine CO2-freie Zukunft für alle) stand, wobei der Schwerpunktauf den drei großen Säulen intelligente Energie , intelligente Fertigung undIntegration digitaler Intelligenz lag. Shanghai Electric beeindruckte dieBesucher mit einer Demonstration seiner Anlagen für die digitale Transformation,die digitale Intelligenz , Windstrom , Photovoltaikstrom , Energiespeicherungund zugewiesene Lösungen sowie andere innovative Technologien der Spitzenklasseintegrieren, die eine CO2-freie Zukunft für alle ermöglichen können."Nachdem China seinen 3060-Plan vorgestellt hatte, der vorsieht, den Höhepunktder CO2-Emissionen bis 2030 und die CO2-Neutralität bis 2060 zu erreichen,begann Shanghai Electric mit der Entwicklung eines umfassenden neuenEnergiesystems und einer dreidimensionalen Lösung für einen CO2-freienIndustriepark", sagte Liu Ping, Präsident der Shanghai Electric Group, in seinerRede auf der CIIF. "Unsere integrierten Lösungen für Wind-, Solar- undSpeicheranlagen, die Integration digitaler Intelligenz und unser intelligentesKohlenstoffmanagementsystem, das wir auf der CIIF vorstellen, werden mehr Kundenund Partner auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, ihre Ziele hinsichtlichCO2-Emissionsminderung und kohlenstofffreier Entwicklung zu erreichen."Am Eröffnungstag der CIIF unterzeichnete Shanghai Electric strategischeKooperationsvereinbarungen mit AVIC Commercial Aviation Engine Co. und demYangtze River Delta National Innovation Center und schlug damit ein neuesKapitel der umfassenden Zusammenarbeit auf.Förderung der Energiewende in der industriellen Lieferkette durch die Einführungvon drei wichtigen intelligenten IndustrielösungenShanghai Electric verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklungtechnischer Innovationen in der Energiewirtschaft und hat drei wichtigeintelligente Industrielösungen nacheinander auf den Markt gebracht, und zwar denEnergy Carbon Smart Butler , die SEunicloud Industrial Internet Platform 4.0 undden Zero Carbon Industrial Park . Darüber hinaus hat das Unternehmen auf derGrundlage seiner industriellen Internetplattform einen "Energy Carbon Steward"entwickelt, der den Wandel vom Energieexperten zum Energieeffizienzbeauftragtenvollzieht. Diese Lösung umfasst den gesamten Lebenszyklus - von der Planung überden Bau bis zum Betrieb - und bietet eine tiefgreifende Integration von