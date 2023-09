TVCMALL macht mit der Verlegung des neuen Hauptsitzes einen Sprung nach vorne

SHENZHEN, China, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- TVCMALL gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums seinen neuen Hauptsitz im 19. Stock des West Tower der berühmten Galaxy Twin Towers in Shenzhen bezogen hat. Diese Türme sind als die „höchsten Zwillingsgebäude gleicher Höhe in China" zertifiziert. Dieser Umzug stellt nicht nur einen Standortwechsel dar, sondern ist auch ein bedeutender Meilenstein in der laufenden Entwicklung von TVCMALL und unterstreicht sein Engagement für Innovation und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter.

Am 26. September feierte das Unternehmen seinen Umzug mit einer bedeutungsvollen Zeremonie am neuen Hauptsitz, an der hochgeschätzte Gäste und begeisterte Mitarbeiter teilnahmen. Die Veranstaltung glich einer lebhaften Feier und markierte ein neues Kapitel voller Vorfreude auf die bevorstehende Reise von TVCMALL. Der hochmoderne Hauptsitz, ausgestattet mit modernsten Einrichtungen, ist ein Beweis für das Engagement von TVCMALL, Kreativität und Effizienz zu fördern.

Ein Highlight ist die bemerkenswerte Synergie, welche die verschiedenen Abteilungen von TVCMALL zeigen, darunter Personalwesen, Finanzen, Produktbeschaffung und Markenmarketing. Ihre gemeinsamen Bemühungen bei der Planung, Dekoration und Vorbereitung der neuen Räumlichkeiten verkörpern die Grundwerte des Unternehmens: Mitgefühl, Engagement, Vertrauenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft und Innovation.

Doch die Ambitionen von TVCMALL reichen über den Hauptsitz hinaus. Im vergangenen September stellte TVCMALL seine Branchenführerschaft auf internationalen Messen wie der IFA 2023 in Berlin und der IMEX 2023 in Istanbul unter Beweis. Diese Beteiligungen erweiterten die globale Präsenz von TVCMALL und rückten sein vielfältiges Produktangebot ins Rampenlicht. Egal, ob Sie eine günstige Handyhülle, eine erschwingliche iPhone-Hülle, eine Schutzhülle für Ihr Huawei-Handy suchen oder sich in den Großhandel für Verbraucherelektronik und mehr wagen, TVCMALL sorgt dafür, dass Qualität auf Erschwinglichkeit trifft.

Nachdem seine Türen nun im Herzen von Shenzhen geöffnet sind, lädt TVCMALL alle langjährigen und neuen Partner herzlich ein, sich dem Unternehmen in diesem aufregenden nächsten Kapitel anzuschließen. Für TVCMALL geht es nicht nur darum, Geschäfte zu machen; es geht darum, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Visionen zu verstehen und Beziehungen aufzubauen, die über Transaktionen hinausgehen.

Der Weg von TVCMALL nach vorne ist klar und vielversprechend. Während sich das Unternehmen unermüdlich für die Förderung dauerhafter Partnerschaften einsetzt, liegt es ihm wirklich am Herzen, jeden Einzelhandelsunternehmer zu fördern und zu unterstützen. Kommen Sie also und werden Sie Teil dieser florierenden, global vernetzten Community, für deren Förderung TVCMALL stolz ist.

