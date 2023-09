Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Pläne nach der Kabinettssitzung in Berlin vorstellen (13.00 Uhr). Sie und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten lange über die Finanzierung gestritten. Den Grünen ist neben einer Zusammenlegung von Leistungen besonders auch eine Erhöhung wichtig. Wie beim Bürgergeld soll es regelmäßige automatische Anpassungen entsprechend der Preisentwicklung im Land geben. Vorgesehen sind laut Gesetzentwurf nun zunächst Mehrausgaben von etwa 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2025, die bei steigender Inanspruchnahme auf jährlich bis zu 6 Milliarden im Jahr 2028 anwachsen könnten./jr/DP/nas

BERLIN (dpa-AFX) - Nach monatelangen Diskussionen innerhalb der Ampel-Koalition will das Bundeskabinett am Mittwoch die geplante Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Mit dem Vorhaben sollen ab 2025 verschiedene staatliche Leistungen für Kinder gebündelt werden. Das heutige Kindergeld, der Kinderzuschlag für Familien mit wenig Einkommen, der Kinder-Anteil des Bürgergelds und Unterstützung für Schulbedarf sollen darin aufgehen. Ziel ist es unter anderem, mehr Familien, die Anspruch auf Leistungen haben, durch bessere Übersicht und einfachere Antragswege zu erreichen.

Kabinett will Kindergrundsicherung beschließen

