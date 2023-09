Internationale Fachmesse für Wasserstoff soll in Bremen beginnen

Von 2024 an soll die Hydrogen Technology Expo Europe in Hamburg ausgerichtet werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht./lkm/DP/zb

BREMEN (dpa-AFX) - Eine internationale Fachmesse für Wasserstoff soll am Mittwoch (9.00 Uhr) in Bremen beginnen. Nach Angaben des Bremer Wirtschaftsressorts soll es sich bei der Hydrogen Technology Expo Europe um die weltweit größte Messe dieser Art handeln. Angekündigt ist, dass Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) auf der Veranstaltung gegen 10.50 Uhr spricht.

