Seit einem Kursstand von 1,6828 CHF aus Oktober 2007 befindet sich das Paar EUR/CHF in einem übergeordneten Abwärtstrend, in der Folge fielen die Notierungen bis September 2022 auf einen Tiefstwert von 0,9403 CHF zurück. Nach einer mehrwöchigen Stabilisierungsphase in diesem Bereich gelang es einen ersten Impuls durch einen Anstieg an 0,9604 CHF zu setzen. Ein anschließender Rücksetzer wurde ebenso schnell wieder gekauft und führte in den Widerstandsbereich aus Sommer dieses Jahres um 0,9671 CHF aufwärts. Sollte es Investoren gelingen auch dieses Niveau mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, würde hieraus ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls hervorgehen können.

Wer macht das Rennen?