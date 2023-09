DAX an massiver Unterstützungszone, Abprall nach oben?

Zudem ist der DAX nach dem Kursrutsch der Vortage kurzfristig stark überverkauft. Saisonal betrachtet könnte es von Ende September bis Mitte Oktober zu einer Gegenbewegung nach oben kommen, bevor es dann zu einem weiteren Kursrückgang bis Ende Oktober kommt und in der Folge eine mögliche Jahresendrallye startet.

Am heutigen Mittwoch wurde noch vor Börsenbeginn das deutsche GfK-Konsumklima für Oktober mit -26,5 Punkten publiziert. Erwartet wurden -25,8 Punkte, nach -25,6 Punkten im Vormonat. Um 10:00 Uhr wird in der Eurozone die Veränderung der Geldmenge M3 für den Monat August publiziert. Am Nachmittag folgt um 14:30 Uhr in den USA der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für August.