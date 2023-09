JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 2950 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers am 12. Oktober habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für 2023 weitgehend unverändert gelassen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) habe bereits den Wendepunkt erreicht und sollte im zweiten Halbjahr weiter von Einsparungen profitieren. Der Umsatz dürfte kurzfristig stärker unter Druck bleiben als bei den Konkurrenten Symrise und Kerry, während die Aktie mit einem Aufschlag gehandelt werde./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 22:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 3.049EUR gehandelt.