JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Negative Catalyst Watch" verliehen und rechnet damit hinsichtlich der anstehenden Zahlenbekanntgabe mit eher schlechten Nachrichten. Die fundamentale Einstufung wurde beim Kursziel von 36,40 Euro auf "Underweight" belassen. Seine Ergebnisprognosen für das dritte Quartal sowie die Jahre 2023 und 2024 des Logistikkonzerns lägen mehr oder weniger deutlich unter den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 19:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 38,17EUR gehandelt.