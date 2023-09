Aktuell erwirtschaftet Nike als weltgrößter Sportartikelhersteller 51 Milliarden US-Dollar Umsatz mit einer Kapitalrendite von 55 Prozent. Dementsprechend hoch ist das Unternehmen gehebelt. Das Analysehaus Jefferies hat Nike von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 100 US-Dollar gesenkt. Analyst Randal Konik sieht in einer am vergangenen Montag vorliegenden Studie weitere Kursrisiken bei dem US-Sportartikelkonzern. Im Großhandel herrsche anhaltender Druck und in China sei konjunktureller Gegenwind spürbar. Umfragen deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren dürften und dies wohl vor allem im Textilbereich und bei Schuhen. Am morgigen Donnerstag veröffentlicht Nike die Zahlen zum ersten Quartal 2023/24.

Der aktuelle Aktienkurs von Nike notiert mit 90,17 US-Dollar knapp 50 Prozent unter dem All Time High vom 5. November 2021 bei 179,10 US-Dollar. Es folgte unmittelbar an das Hoch ein langer Abwärtstrend, der mit dem Tief bei 82,22 US-Dollar am 3. Oktober 2022 endete. Für die Initialzündung zum Bruch des Abwärtstrends waren auch die guten Quartalszahlen vom 29. September 2022 verantwortlich. Die darauf folgende Aufwärtssequenz war kurz und heftig. Sie markierte am 2. Februar 2023 mit 131,31 US-Dollar ein partielles Hoch. Die jüngsten Handelswochen sind von einer Abwärtssequenz geprägt, die sich an das partielle Tief bei 82,22 US-Dollar annähert. Dieses Kursniveau entspricht dem Level kurz nach dem Corona-Sell-Off im März 2020. Die jüngste Abwärtssequenz läuft seit Ende April 2023 und verantwortet einen Kursverlust von 30 Prozent. Eventuell reicht das Momentum, um das Tief bei 82,22 US-Dollar erneut zu testen. Ein wichtiger Wegweiser werden die Quartalszahlen vom kommenden Donnerstag sein. Es ist möglich, dass die Zinspolitik in den USA und Europa den Konsum weiter einschränken und bei Nike für schlechte Zahlen verantwortlich ist.

Nike, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: