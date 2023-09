"Circular Rhein.Ruhr" geht offiziell an den Start (FOTO)

Duisburg (ots) - "Mit dem neugegründeten Netzwerk treiben wir die

Kreislaufwirtschaft an Rhein und Ruhr aktiv voran." (Rasmus C. Beck,

Geschäftsführer der Duisburg Business & Innovation GmbH)



- Wird Europa bis 2050 klimaneutral? Nur wenn die industrielle Transformation

schnell gelingt. Ein Lösungsweg ist die Kreislaufwirtschaft (Circular

Economy).

- Deswegen geht das Netzwerk zirkuläre Wirtschaft "Circular Rhein.Ruhr" an den

Start, eine neue regionale Initiative von Wirtschaftsbetrieben (WBD) und DBI.

- Laut Unternehmensbefragung besteht eine hohe Relevanz für Kreislaufwirtschaft

in den Bereichen Metalle, Bau und Logistik.

- Vorbild für eine geplante Vereinsgründung ist die erfolgreiche Etablierung des

Wasserstoff-Netzwerks Hy.Region.Rhein.Ruhr e.V.