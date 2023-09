Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 128,9EUR gehandelt.

An Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte eher weniger bedeutsame Zahlen auf dem Programm. Größte Beachtung dürften am Nachmittag Auftragszahlen aus der US-Industrie finden, da die Bestellungen langlebiger Güter einen Hinweis auf die Investitionsneigung der Unternehmen geben./bgf/jkr/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,11 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,80 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter dem am Vortag markierten 12-Jahres-Hoch.

