UBS-Experte Sven Weier hält bei Kion die Phase 1 des Turnarounds für anscheinend fast abgeschlossen. Im nächsten Schritt müsse die Auftragsdynamik anziehen, gerade im Bereich Supply-Chain-Lösungen (SCS), so Weier. Die jüngste Kursschwäche führt er auf maue Einkaufsmanagerindizes zurück. Die Aktie könne es daher zunächst noch schwer haben./ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Kion haben sich am Mittwochmorgen nach dem jüngsten Rutsch etwas gefangen. Mit plus 2,5 Prozent auf 35,35 Euro kehrten die Papiere des Staplerkonzerns an ihre einfache 200-Tage-Linie zurück. Tags zuvor waren sie mit 33,12 Euro nach auf ein Tief seit Juli gerutscht. Jungheinrich lösten sich gar vom Tief seit Anfang Januar.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer