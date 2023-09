Der tiefste Bergbaustandort der Welt vertraut der Echtzeitüberwachung der Luftqualität von Oizom zur Aufrechterhaltung der entsprechenden Bedingungen für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

AHMEDABAD, Indien, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- In einem entscheidenden Schritt zur Erhöhung der Arbeitsschutz- und Sicherheitsbedingungen sowie der Umweltstandards hat Oizom seine Echtzeitüberwachung der Luftqualität – Dustroid – erfolgreich in der weltweit tiefsten Goldmine in Südafrika implementiert. Oizom ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lösungen der Umweltüberwachung mit über 2000 installierten Geräten, die maßgeschneidert die Anforderungen der verschiedensten Branchen erfüllen.

In der Goldmine, die sich durch ihren Guinness-Weltrekord für eine beeindruckende Tiefe auszeichnet, findet ein täglicher Betrieb statt, bei dem über 4000 Bergleute mehr als 5400 Tonnen Gestein abbauen. Ein derart expansives Unternehmen führt zwangsläufig zu einer massiven Bildung von Staubbildung.