China lügt mit Wirtschafts-Zahlen - und das könnte heute die Basis sein für eine Aktien-Rally! Denn die Aktienmärkte sind überverkauft und brauchen gute Nachrichten - und die heute veröffentlichten Industrieprofite in China scheinen eine gute Nachricht zu sein. Die schlechte Nachricht aber ist: die Zahlen sind so stark abweichend und können daher eigentlich gar nicht stimmen - sie sind offenkundig politisch motiviert vor der in China so wichtigen Goldenen Woche. Das von Peking gewünschte Signal ist: die Wirtschaft im Reich der Mitte hat die Talsohle durchschritten. Das dürfte Rückenwind geben auch für europäische Aktien. Die überverkauften Aktienmärkte haben nun die Chance auf einen technischen Rebound - den müssen sie aber auch nutzen! Voraussetzung dafür: der Rückgang der Renditen und des Dollars..

