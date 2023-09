Apple mit 88 Prozent Gewinnchance

“Vor allem Technologieaktien leiden derzeit unter den weiter steigenden Zinsen. Auch für Apple steht viel auf dem Spiel, die Aktie notiert an einer technisch wichtigen Marke. Ein Signal stimmt jedoch optimistisch.

Das Zinsgespenst ist zurück und schickt Aktien weltweit nach unten. Apple verlor in den vergangenen drei Monaten in Dollar 8,5 Prozent. Für das abschließende Quartal stehen die Zeichen allerdings gut. Warum erklärt Jürgen Molnar von Robomarkets im Marktkommentar zu Apple:

Wer im Juli unglücklicherweise auf dem Rekordhoch der Apple-Aktie eingestiegen ist, liegt derzeit rund zwölf Prozent im Minus. Dennoch besteht kein Grund zur Sorge: Dank der kräftigen Gewinne von 35 Prozent seit Jahresbeginn zeigt die richtungsweisende 200-Tage-Linie nach oben. Der übergeordnete Trend ist also positiv, weitere Kurssteigerungen somit wahrscheinlicher. Während der Mittelwert um 165 Dollar verläuft, ist vorgelagert seit August eine erhöhte Nachfrage um 172/175 Dollar messbar. Hier zieht auch das Umsatzvolumen an, zudem signalisiert der MACD eine mögliche positive Divergenz. Für Neueinsteiger ist das Chance-Risiko-Verhältnis daher attraktiv. Erstes Ziel ist das acht Prozent höhere Zwischenhoch von Anfang September bei 190 Dollar. Auch die Bilanz für das vierte Quartal kann sich sehen lassen: Behauptete die Apple-Aktie Ende September ihre 200-Tage-Linie, stand der Kurs zum Jahresende in 88 Prozent der Fälle (15 von 17) höher. Im Schnitt verdienten Anleger seit dem Jahr 2000 rund 14 Prozent. Vorsicht ist dennoch angebracht: 2012 und 2018 gab es heftige Korrekturen von 20 bzw. 30 Prozent.”

