Volatilität im Oktober: Der nächste Monat kann für Anleger herausfordernd werden

Der September ist im historischen Durchschnitt der schwächste Börsenmonat, doch der Oktober ist mit Abstand der volatilste Monat des Jahres – zeigt die beigefügte Grafik von Mark Hulbert von Hulbert Ratings bei Marketwatch. Sie gibt die durchschnittlichen prozentualen Veränderungen beim Dow-Jones-Index (DJIA) seit dem Jahr 1896 an.

Ask 2,14

Ask 2,14

Ask 21,26

Ask 21,26

Wenn dieser Oktober also den historischen Durchschnittswerten folgt, wird der Aktienmarkt zwar nicht so viel verlieren wie bisher im September, aber die Anleger dennoch ordentlich durchschütteln.

Ebenfalls im Oktober haben die beiden großen Börsen-Crashs in den USA in den Jahren 1929 und 1987 stattgefunden. Doch selbst wenn diese herausgerechnet werden, bleibt der Oktober an der Spitze der Volatilitätsrangliste.

Es gibt auch keinen zeitlichen Trend bei der Platzierung des Oktobers in diesen Rankings: Wenn der Zeitraum seit der Einführung des Dow Jones Industrial Average DJIA im Jahr 1896 in zwei Perioden aufgeteilt wird, ist der Oktober sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte der volatilste Monat.

Eine allgemein akzeptierte Erklärung dafür, warum der Oktober der volatilste Monat ist, ist nicht bekannt. Vielleicht liegt es zum Teil daran, dass nach den ruhigeren Sommermonaten, in denen sich viele Investoren von der Börse ferngehalten haben, wieder mehr Kapital den Märkten zufließt.

In jedem Fall kann allein die Erwartung von Volatilität dazu führen, dass es im kommenden Monat turbulenter zugeht. Es ist also durchaus möglich, dass auch dieser Oktober wieder ein besonders unruhiger Monat an der Wall Street sein wird. Immerhin sind sieben der zehn schlimmsten Tage des Dow-Index im Oktober gewesen.

Wussten Sie, dass in den USA die Unternehmen der großen Indizes 11 bestimmten Sektoren zugeordnet sind? Wer das Zusammenspiel dieser Bereiche kennt, kann zur richtigen Zeit in die richtigen Unternehmen investieren: Der Schlüssel zur Performance!

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sich Anleger durch die Oktober-Volatilität abschrecken lassen und in Barmittel umschichten sollten. Denn insgesamt ist der Oktober gar kein so schlechter Börsenmonat. Von 1928 bis 2022 kommt der Monat auf eine durchschnittliches Plus von 0,6 Prozent, wie aus Daten von Yardeni Research hervorgeht.

Für Aktien-Investoren kann es sich also lohnen, sich im kommenden Monat gut anzuschnallen und einfach durchzuhalten.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion