Salesforce schafft Tausende Jobs

Medienangaben zufolge will das Cloud-basierte Softwareunternehmen in diesem Jahr 3300 neue Jobs schaffen. “Unsere Aufgabe ist es, das Unternehmen zu vergrößern und weiterhin große Margen zu erzielen”, erklärte Salesforce-Chef Marc Benioff ohne eine konkrete Zahl zu nennen: Dafür müssten Tausende eingestellt werden. Die Neueinstellungen würden sich auf die Bereiche Vertrieb, Technik und das Daten-Cloud-Produkt verteilen, so Benioff.

Nach dem starken Wachstum in der Coronavirus-Pandemie ziehen viele US-Tech-Konzerne die Reißleine, wollen Kosten sparen, treten Entlassungswellen los. Auch der SAP-Rivale Salesforce streicht Jobs – und stellt nun schon wieder neue Mitarbeiter ein.

Schnelle Kehrtwende: Der SAP-Konkurrent Salesforce will wieder Tausende neue Mitarbeiter in den Konzern holen. Erst zu Jahresbeginn hatte es einen Job-Kahlschlag gegeben.

