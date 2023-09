Wer nachhaltigeres Gold sucht, sollte Vintage-Gold kaufen. Dieses Gold-Angebot der Reisebank folgt der simplen Logik "Gold ist Gold". (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) - Gold durchläuft unterschiedliche Produktlebenszyklen.

Neben neu auf den Markt gebrachtem Primärgold oder Sekundärgold (recyceltes Gold

oder Gold mit Recyclinganteilen) gibt es Gold, das die Reisebank als

"Vintage-Gold" bezeichnet. Dieses Gold befand sich bereits im Umlauf und kann in

manchen Fällen auch Gebrauchsspuren aufweisen. Die Tatsache, dass dieses Gold

bereits im Umlauf war, verleiht ihm eine höhere Nachhaltigkeit innerhalb seiner

Anlageklasse. Zugleich gilt: Historische und gebrauchte Goldmünzen sind nicht

weniger wert, denn ihr Wert bemisst sich immer nach dem Feingehalt und

Feingewicht. Und in manchen Fällen sorgt ihre Seltenheit zudem für einen

Sammlerwert.



Ein Blick in die Vergangenheit, eine Investition in eine nachhaltigere Zukunft