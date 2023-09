EINBECK (dpa-AFX) - Dem Saatguthersteller KWS Saat haben im abgelaufenen Geschäftsjahr unter anderem höhere Verkaufspreise gute Geschäfte beschert. Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis toppte das SDax-Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick fiel etwas besser aus als erwartet. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. KWS-Aktien legten am Vormittag um vier Prozent zu und setzten sich damit an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax. Damit schrumpfte der Verlust auf Jahressicht auf rund 14 Prozent zusammen.

Im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 18 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro, wie es am Mittwoch in Einbeck mitteilte. In seinem größten Segment Mais profitierte KWS Saat dabei von höheren Verkaufspreisen in den Kernmärkten Brasilien und Europa. Beim ebenfalls wichtigen Geschäft für Zuckerrüben und Getreide fiel das Plus noch größer aus.