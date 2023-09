Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Bei Teilung der gesamtdeutschen Stromgebotszone in Nord und Süd wäre derGroßhandelsstrompreis im Süden um fünf (2030) bzw. neun (2045) Euro proMegawattstunde höher als im Norden; verzögerter Netzausbau könnte dieDifferenz mehr als verdoppeln- Würden Elektrolyseure vor allem im Norden angesiedelt, fällt derPreisunterschied 2045 mit sechs Euro pro Megawattstunde geringer aus;gleichzeitig kann hier durch den hohen Erneuerbarenanteil sofort mit Netzstromgrüner Wasserstoff hergestellt werden- Die energieintensive Industrie in der Südzone müsste 2030 mit drei bis siebenProzent höheren Strompreisen im Vergleich zur Einheitspreiszone rechnen- Weitere Ergebnisse der Studie im Webinar am 28.09.2023, 15 Uhr ( Info undAnmeldung(https://zoom.us/webinar/register/WN_0NOi1N9vQu6Vx0JGtURwOg#/registration) )Sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland selbst wird derzeit die Teilung dereinheitlichen deutschen Strompreiszone diskutiert. Hauptgrund dafür ist dieungleiche Verteilung der erneuerbaren Erzeugungskapazitäten - vor allem imNorden - und der großen industriellen Verbraucher - vor allem im Süden. DiesesUngleichgewicht belastet unter anderem die Stromnetze und behindert dieEnergiewende, während Preissignale fehlen, die ihm entgegenwirken könnten. DieTeilung der einheitlichen Strompreiszone in eine Nord- und eine Südzone könntediese regionalen Preissignale bewirken: Nach Einführung der getrennten Zonenwürden sich unterschiedliche Großhandelsstrompreise einstellen, mit der Folge,dass eine Megawattstunde im Jahr 2030 im Süden fünf Euro mehr kosten würde alsim Norden; bis 2045 würde dieser Preisunterschied auf neun Euro ansteigen. Zudiesem Ergebnis kommen die Analysten von Aurora Energy Research in einer neuenStudie."Mit unserer Modellierung wollen wir die hitzige Debatte zur Konfiguration derdeutsche Preiszone auf eine breite Faktenbasis stellen", sagt Nicolas Leicht,Energiemarktexperte von Aurora Energy Research. "Sollte eine Gebotszonenteilungangestrebt werden, so scheint eine Aufteilung in eine Nord- und eine Südzone diewahrscheinlichste Option. Diese haben wir modelliert und ihre Auswirkungen aufdie Strompreise ermittelt." Dabei bleiben Unsicherheiten, vor allem derNetzausbau: Verzögert sich dieser deutlich, könnte der Preisunterschied proMegawattstunde zwischen Nord und Süd auf 13 Euro im Jahr 2030 und 24 Euro imJahr 2045 ansteigen.Netzbasierter grüner Wasserstoff aus dem Norden - auch für den SüdenAndererseits könnte ein stärkerer Ausbau von Elektrolyseuren im Norden die