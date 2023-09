Berlin (ots) - Immer mehr junge Menschen entscheiden sich nach der Schule für

ein Studium und gegen eine Ausbildung. Eine Entwicklung, die Wirtschaft und

Arbeitgeberverbände seit Jahren kritisch sehen. Dabei bieten Unternehmen und

öffentliche Einrichtungen vielfältige Ausbildungsplätze mit hervorragenden

Karrierechancen an. Dennoch gab es 2022 nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes acht Prozent weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge als im

Vor-Corona-Jahr 2019. Und dieses Jahr sieht es nicht viel besser aus: Obwohl das

neue Ausbildungsjahr 2023 bereits längst begonnen hat, sind noch viele Stellen

unbesetzt. Der BAP Job-Navigator hat zum Ausbildungsstart das aktuelle

Stellenangebot für angehende Azubis in Deutschland genauer unter die Lupe

genommen. Im Fokus der Analyse standen neben der allgemeinen Entwicklung am

Ausbildungsmarkt auch die ausgeschriebenen Stellen in einzelnen Berufsgruppen

und Bundesländern.



Zahl der Ausbildungsplätze nimmt seit Jahren zu





In vielen Regionen Deutschlands haben Schülerinnen und Schüler bei derAusbildungssuche die Qual der Wahl. Im August 2023 veröffentlichten dieArbeitgeber deutschlandweit rund 166.000 Ausbildungsplätze in Print-Medien,Online-Jobbörsen und auf ihren Firmenwebsites, fast 40.000 Stellen mehr als imVorjahresmonat. Dabei waren über 9 Prozent aller im August ausgeschriebenenStellen Ausbildungsplätze. Bemerkenswert: Von August 2021 auf August 2022 stiegdas Ausbildungsplatzangebot bereits um über 30 Prozent an. 2023 lag das Plus nunsogar bei fast 32 Prozent.Im Vertrieb und Verkauf werden die meisten Azubi-Stellen angebotenDie meisten Azubis suchten Arbeitgeber für den Vertrieb und Verkauf. Im August2023 schrieben sie in diesen Bereichen fast 51.000 Ausbildungsplätze aus. Diesentspricht einem Anteil von nahezu 31 Prozent aller Stellen in der Berufsgruppe.Am gefragtesten waren dabei Auszubildende zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann imEinzelhandel.Nachwuchskräfte in klassischen Bürojobs stark gefragtMit mehr als 39.000 Stellen wurden Ausbildungsplätze im Finanz- undRechnungswesen ebenfalls sehr zahlreich angeboten. 24 Prozent allerStellenangebote richteten sich hier gezielt an die Fachkräfte vor morgen. Indieser Berufsgruppe sind die möglichen Tätigkeitsfelder dabei besondersvielfältig. So können Schülerinnen und Schüler mit einem Faible für Zahlen ihreAusbildung im Banken- und Versicherungssektor, aber auch in der Buchhaltung oderin der Finanzabteilung von Unternehmen absolvieren.Auch Industrie und Handwerk bieten viele AusbildungsplätzeIm Handwerk und Bauwesen lag das Ausbildungsangebot im August bei fast 38.000