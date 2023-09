Unterschätzt Die Generation Silver Society bietet Potenzial für Marken / Die über 60-Jährigen von heute sind digitaler, offener und konsumfreudiger, als die Werbewirtschaft denkt (FOTO)

Düsseldorf/Hamburg (ots) - Die über 60-Jährigen von heute sind digitaler,

offener und konsumfreudiger, als die Werbewirtschaft denkt und bietet Marken

echte und vielfach brachliegende Potenziale. Zu diesem Schluss kommt OMD Germany

in ihrer aktuellen Erhebung über die "old kids on the block".



Von wegen alte Eisen: Die Generation der 60plus-Jährigen zählt zu den

interessantesten und meist unterschätzten Zielgruppen der Werbewirtschaft. Und

das in vielerlei Hinsicht: Bereits heute sind 23 Millionen Menschen in

Deutschland älter als 60 Jahre, das entspricht einem Anteil an der

Gesamtbevölkerung über 14 Jahren von 32 Prozent - Tendenz steigend. Doch nicht

nur mengenmäßig spielt in der sogenannten Silver Society die Musik, auch bezogen

auf den finanziellen Spielraum, Konsumfreude und Konsummöglichkeiten liegt in

dieser Altersgruppe viel Potenzial. Hier haben die Gen Z und Gen Alpha gegenüber

dieser Generation das Nachsehen: So können fast ein Drittel (32 %) der

60plus-Jährigen monatlich mehr als 300 Euro zur Seite legen, 37 Prozent geben

jeden Monat mehr als 200 Euro für Freizeit sowie Lifestyle aus und 42 Prozent

sagen "Ich gönne mir gerne etwas".