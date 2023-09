Von der Leyen dringt auf Beilegung von Streit um EU-Asylreform

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidention Ursula von der Leyen hat zu einer zügigen Beilegung des Streits über die geplante Reform des europäischen Asylsystems aufgerufen. Dass es eine schnelle politische Einigung brauche, zeige auch die fortgesetzte Instrumentalisierung von Migranten durch Länder wie Belarus, sagte sie am Mittwoch am Rande eines Treffens mit der neuen lettischen Ministerpräsidentin Evika Silina. Es sei wichtig, gemeinsame Regeln zu haben.

Gestritten wird insbesondere darum, dass die Bundesregierung einen Vorschlag der spanischen EU-Ratspräsidentschaft für eine Krisenverordnung nicht unterstützen will. Diese sieht auch gemeinsame Regeln für den Fall vor, dass Nicht-EU-Länder gezielt Migranten in EU-Länder leiten, um ihnen zu schaden. Berlin begründete die Ablehnung des Vorschlags in Brüssel bislang insbesondere damit, dass EU-Staaten über die Verordnung bei einem besonders starken Zustrom von Migranten die Möglichkeit bekämen, die Schutzstandards für diese Menschen in inakzeptabler Weise abzusenken.