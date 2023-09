Köln (ots) - Arztpraxen in Hessen profitieren überproportional von der

Behandlung Privatversicherter. Der neue PKV-Regionalatlas Hessen (https://www.pk

v.de/fileadmin/user_upload/PKV/3_PDFs/Publikationen/Regionalatlas_Hessen.pdf)

zeigt, warum damit vor allem die medizinische Versorgung in den Regionen und auf

dem Land gestärkt wird.



Der PKV-Regionalatlas für Hessen beziffert vor allem die zusätzlichen Einnahmen

von Arztpraxen durch Privatversicherte und schlüsselt sie nach Regionen, Städten

und Landkreisen auf. Diese Mehrumsätze entstehen, weil es für Ärztinnen und

Ärzte bei der Behandlung von Privatpatienten weniger Beschränkungen,

Regulierungen und Budgets sowie meist höhere Honorare gibt als bei

Kassenpatienten. Diese zusätzlichen Mittel können die Arztpraxen - aber auch

Krankenhäuser, Physiotherapeuten - in medizinisches Fachpersonal oder moderne

Diagnose- und Behandlungsmethoden investieren. Davon profitieren auch ihre

gesetzlich versicherten Patienten.





833 Mio. Euro jährlich für HessenAllein in Hessen beträgt dieser PKV-Mehrumsatz 833 Millionen Euro jährlich.Dieses Geld kommt vor allem Ärztinnen und Ärzten auf dem Land zu Gute. Das liegtdaran, dass Privatversicherte in ländlichen Regionen meist älter sind und damithäufiger behandelt werden. Zudem liegen in größeren Städten die Praxismieten,Gehälter und andere ärztliche Kosten höher.Berücksichtigt man diese Faktoren, erzielt zum Beispiel eine Arztpraxis imwirtschaftsstarken Großraum Rhein-Main-Taunus mit Frankfurt einen realenMehrumsatz von durchschnittlich 50.894 Euro im Jahr. Im ländlichenWerra-Meißner-Kreis sind es 79.389 Euro und im Landkreis Hersfeld-Rotenburgsogar 88.110 Euro pro Jahr.Gleichwohl ist die Ärztedichte in den ländlichen Gebieten niedriger als in denBallungsräumen. Zum Beispiel kommen im ländlichen Landkreis Hersfeld-Rotenburg157 Arztpraxen auf 100.000 Einwohner, im Großraum Rhein-Main-Taunus sind es 223.Das zeigt: Die geringere Ärztezahl auf dem Land kann nicht an der Zahl derPrivatversicherten liegen. Für die Standortentscheidung von Ärztinnen und Ärztensind andere Kriterien wie z. B. Urbanisierung maßgebend.Zu den Ergebnissen des Regionalatlas Hessen erklärt der Vorsitzende desPKV-Verbands, Thomas Brahm:"Die Mehrumsätze der Privatpatienten tragen nachweislich zu einer besserenmedizinischen Versorgung in ländlichen Regionen bei. Die Mehrumsätze, die esohne PKV nicht gäbe, stärken die Standortqualität insgesamt. Denn ohne ein gutesmedizinisches Versorgungsniveau zieht es auch keine jungen Fachkräfte inländliche Regionen."HINWEIS : Verfolgen Sie heute ab 16.30 Uhr live unsere Veranstaltung"Medizinische Versorgung in den Regionen" auf dem PKV-Youtube-Kanal(https://www.youtube.com/watch?v=bgFDff3GbYE) . Mit dabei u. a. Boris Rhein,Hessischer Ministerpräsident, Dr. Ellen Lundershausen, Vizepräsident derBundesärztekammer (BÄK), Simke Ried, Bürgermeisterin der Stadt Homberg (Ohm),sowie Dr. Stefan Naas, FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Hessen.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail mailto:stefan.reker@pkv.deInternet http://www.pkv.deTwitter http://www.twitter.com/pkv_verbandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58188/5612769OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.