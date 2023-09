SONGMICS HOME debütiert mit einem Pop-Up-Showroom auf der Paris Design Week 2023

PARIS, 27. September 2023 /PRNewswire/ -- SONGMICS HOME, eine weltweit führende Online-Einrichtungsmarke, gab ihr Debüt auf der Paris Design Week 2023 unter dem Motto „THIS IS US (DAS SIND WIR)". Ein viertägiger Pop-Up-Showroom, der von SONGMICS HOME vorbereitet wurde, ließ die Teilnehmer in ein hautnahes Erlebnis eintauchen, das das Engagement des Unternehmens für die Vielfalt und die Verschmelzung globaler Kulturen unterstreicht.

SONGMICS HOME lud 6 internationale Stars mit unterschiedlichen Hintergründen ein, um ihre persönlichen Wohnräume mit den Produkten von SONGMICS HOME für den Alltag zu präsentieren. Im Showroom kann das internationale Publikum das künstlerische und gemütliche Schlafzimmer von Diane Leyre, Miss France 2022, bewundern, sich mit dem italienischen Michelin-Sternekoch Denny Imbroisi über seine stolze Privatbar unterhalten, die Outfit-Kreativität der Mode-Influencerin Ghazal Farzaneh entdecken, sich vorstellen, wie die zweifarbige französische Katze Narnia in ihrem traumhaften Abenteuerparadies spielt und sich ausruht, die sonnige und friedvolle Leseecke der chinesischen Lifestyle-Bloggerin Chantal Li erleben und sich den Arbeitsplatz des unabhängigen französischen Fotografen Jérémy Marquise ansehen. Jeder Raum ist von deren einzigartiger Persönlichkeit und Lebensgewohnheiten geprägt. SONGMICS HOME trägt seit Jahren dazu bei, allen Menschen dabei zu helfen, ihr ideales Zuhause zu schaffen und wird weitere konkrete Maßnahmen ergreifen, um Familien weltweit mehr Lösungen für ihr Zuhause zu bieten.