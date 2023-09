US-Aktienmärkte: Achterbahn-Fahrt gefällig?

In einer internen Analyse haben sie sich die entsprechenden Zeiträume angeschaut und untersucht, in denen der Ölpreis um mindestens 25 Prozent zulegte, während die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen im selben Sechsmonatszeitraum minimal einen Prozentpunkt gewann. Parallel dazu schauten sie sich auch die Entwicklung des S&P 500-Index in den folgenden Einmonats-, Dreimonats-, Sechsmonats- und Zwölfmonatszeiträumen an. Unterm Strich habe sich dabei gezeigt, dass die Renditen in allen untersuchten Zeiträumen im Durchschnitt "schwächer als der langfristige Durchschnitt seit 1983" ausfiel – Anleger an den Aktienmärkten also weniger Plus als ‚normal‘ erwirtschafteten. Zudem habe es in den betreffenden Zeiträumen ein häufigeres Auf und Ab-gegeben, also eine erhöhte Volatilität.

Inwieweit die Sorgen, welche die Bespoke-Experten ansprechen berechtigt sind, und eine Achterbahnfahrt an den US-Börsen droht, bleibt abzuwarten. Aktuell sieht es so aus, dass die Renditen für 10-jährige US-Anleihen auf dem höchsten Stand seit Oktober 2007 notieren und die US-Aktienmärkte zuletzt deutlich schwächer geschlossen haben. So hat der Dow Jones Industrial Average DJIA 1,1 Prozent an Wert eingebüßt, während der S&P 500-Index um 1,5 Prozent und der Nasdaq Composite-Index sogar um 1,6 Prozent nachgaben, wie FactSet-Daten zeigen. Dabei dürfte allerdings auch die Sorge um den drohenden Shutdown in den USA eine Rolle spielen, der bereits in wenigen Tagen eintreten könnte.

Autor: (ir) für wallstreet:online Zentralredaktion