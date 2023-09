Wolfgang Schubert-Raab zum neuen Präsidenten des Deutschen Baugewerbes gewählt - Christian Staub wird neuer Vizepräsident Technik

Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Zentralverbands Deutsches

Baugewerbe hat am 27. September 2023 in Berlin Wolfgang Schubert-Raab (65)

einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.



Der Diplom-Ingenieur Schubert-Raab stammt aus Ebensfeld (Oberfranken, Bayern)

und ist seit 1991 Geschäftsführer der RAAB Baugesellschaft mbH & Co KG sowie der

Niederlassung Raab Herzogenaurach. Zusammen mit seiner Frau Gisela Raab und

Cousin Joachim Raab führen sie das Familienunternehmen mit 225 Beschäftigten in

vierter Generation. Die Leistungsbreite des 1898 gegründeten Unternehmens

umfasst Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, Brückenneubau und Instandsetzung,

Ingenieurbau, Rohrleitungsbau, Wasserbau, Altbausanierung und Schlüsselfertiges

Bauen. Das Unternehmen widmet sich auch Immobilienprojekten, insbesondere der

Entwicklung, Planung und Bau von sinnstiftenden Wohnprojekten und innovativen

Wohnformen. 2022 erhielt die RAAB Baugesellschaft den Deutschen Baupreis unter

der Schirmherrschaft des Bundesbauministeriums in der Kategorie

"Nachhaltigkeit".