Kupferverband e.V. / Wechsel im Vorstandvorsitz (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Rolf Werner von der Wieland-Werke AG ist mit Wirkung zum 11.

September neuer Vorstandvorsitzender des Kupferverband e.V. Er löst damit

Alexander Dehnelt von der Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG ab. Mit dem

Wechsel hat damit erneut ein erfahrener Kupferkenner den Vorsitz des

Kupferverband inne. Als seine Stellvertreter fungieren Dirk Harten (Schwermetall

Halbzeugwerk GmbH & Co. KG) sowie Dr. Michael Rehse (Gebr. Kemper Gmbh & Co.

KG).



Rolf Werner verfügt durch seine langjährige Tätigkeit in dutzenden

Arbeitskreisen zahlreicher Branchen- und Industrieverbände und Gremien auf

nationaler und europäischer Ebene über ein gut ausgebautes Netzwerk in der

Industrie und zu Regulatoren.