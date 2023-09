DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Volumina hinkten noch immer dem Vorjahr hinterher, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da sich aber das Verhältnis von Kosten und Verkaufspreisen bessere, dürften die Margen im dritten Quartal gestiegen sein. Die Chancen seien gut, dass der Schmierstoffhersteller zu seinem mittelfristigen Margenziel zurückkehren könne. Für einen Kauf spreche auch der aktuell hohe Kursabschlag auf die durchschnittliche Bewertung der vergangenen zehn Jahre./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 35,92EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m