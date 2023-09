DAX mit erstem Stabilisierungsversuch

Eine Stabilisierung im Deutschen Aktienindex nach der Talfahrt der vergangenen zwei Tage sollte heute bereits als Erfolg gewertet werden. Mehr ist momentan nicht drin. Fast schon im Gleichklang mit der sich weiter eintrübenden Verbraucherstimmung in Deutschland geht die Kauflaune auf dem Frankfurter Börsenparkett zurück. Die Gründe sind in beiden Fällen die gleichen: die weiterhin hohe Inflation gepaart mit der Angst vor weiter steigenden Zinsen und die unsicheren Zukunftsaussichten für die heimische Wirtschaft. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets , vor. Forex handeln Sie dort mit engsten Spreads ab 0 Pips. Dabei stehen 35 Währungspaare zur Verfügung einschließlich EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD und EUR/GBP.

Reihenweise werden die Wachstumsprognosen für das BIP nach unten korrigiert, aus der von vielen bislang noch als technisch “weggelächelten” Rezession könnte eine längere und tiefere Konjunkturdelle in Deutschland werden. Noch hält die Inflation die nominale Wirtschaftsleistung und auch die Unternehmensgewinne oben, doch dieser Effekt könnte bald vorbei sein. Die nächste Berichtssaison steht vor der Tür und sowohl die Zahlen zum dritten Quartal als auch die Aussichten dürften einige Enttäuschungen mit sich bringen. Dieses Szenario preisen die Anleger nun in den DAX ein, dem aus technischer Sicht am Montag sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde.

Bleibt die Hoffnung Wall Street, aber auch dort wurden gestern Konjunkturdaten veröffentlicht, die langsam, aber sicher die deutlichen Bremsspuren der restriktiven Geldpolitik der Fed zeigen. Sowohl das Verbrauchervertrauen als auch die Hausverkäufe gingen stärker zurück als erwartet, während auf der anderen Seite die Immobilienpreise weiter stiegen. Eine Kombination, die die Entscheidungen der US-Notenbank nicht leichter machen, was die zukünftige Zinsentwicklung angeht. Die Geldpolitik klebt damit weiter an den Schuhen der Anleger wie Blei, die Unsicherheit bleibt und diese war noch nie ein guter Begleiter von Aktienkäufen.