DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Aufgrund anhaltend schwacher Preise und niedriger Volumina dürfte im dritten Quartal das Betriebsergebnis (Ebitda) um rund ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit sollte der Spezialchemiekonzern mit seiner Prognose eines Ergebnisses auf dem Niveau des Vorquartals aber recht behalten, unter anderem dank Verbesserungen im Ernährungssegment. Die Jahresprognose dürfte das Management bekräftigen./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,35EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m