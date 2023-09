DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AKZO NOBEL NV auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Farben- und Lackehersteller dürfte ein robustes Quartal hinter sich haben, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beide Segmente sollten sich stark entwickelt haben. Treiber wie niedrigere Rohmaterialkosten, Sparmaßnahmen und ein besserer Preismix dürften die leicht niedrigeren Volumina, gestiegene operative Kosten und die Effekte der Hyperinflation in einigen Ländern mehr als ausgeglichen haben./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.