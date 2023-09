DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Pence belassen. Der Online-Einzelhändler habe die eigenen Ziele verfehlt und einen schwierigen Jahresausklang hinter sich, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtiger seien jedoch die anhaltenden Fortschritte bei der Profitabilität. Zudem sei die Umstellung auf ein neues Geschäftsmodell auf dem richtigen Weg. Auch mögliche Sorgen um den zuletzt negativen Barmittelfluss teilt sie nicht./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:42 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 4,465EUR gehandelt.