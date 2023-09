DFL verschiebt Abstimmung zu 50+1-Regel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss eine geplante Abstimmung über das weitere Vorgehen mit der 50+1-Regel wegen eines Befangenheitsantrags verschieben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat die DFL ein Schreiben an alle 36 Proficlubs verfasst und diese darauf hingewiesen, dass die für die Mitgliederversammlung am 9. Oktober angesetzte Abstimmung nach einer Einigung mit dem Bundeskartellamt nicht wie geplant stattfinden könne. Zunächst hatte am Mittwoch der "Kicker" darüber berichtet.

Laut 50+1 können Investoren und Anleger im Bereich der DFL keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen.