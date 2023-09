BERENBERG stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Immobilienkonzerns am 28. September dürfte den Charakter eines Workshops haben, bei dem Details zu den operativen Aktivitäten vorgestellt und diskutiert würden, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wesentliche Neuigkeiten erwarte er von der Veranstaltung nicht./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 22,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m