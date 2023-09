Amazon-Aktie gibt kräftig nach: Nächster Streit mit der Kartellbehörde

Es ist bereits die vierte Klage der US-Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) gegen Amazon: Der Onlineriese missbraucht der Behörde zufolge seine Marktmacht, um Konkurrenten kleinzuhalten, indem er sie von Dienstleistungen im Online-Marktplatzgeschäft ausschließt.

"Amazon ist ein Monopolist und nutzt seine marktbeherrschende Stellung derart, dass Käufer und Verkäufer mehr für einen schlechteren Service zahlen müssen", sagt FTC-Vorsitzende Lina Khan in einer Pressekonferenz. Wie ihre Behörde mitteilt, reichten die FTC und 17 US-Bundesstaaten die Klage vor einem Bundesgericht in Seattle ein.



Eigentlich wurde die neueste Klage schon länger mit Spannung erwartet, sorgte bei Anlegern aber dennoch für Verunsicherung: Nach der FTC-Mitteilung verlor die Amazon-Aktie rund vier Prozent. Aktuell notiert sie bei rund 126 US-Dollar (119 Euro). Zuvor hatte das Papier am Montag noch rund 1,7 Prozent gewonnen, nachdem Amazon angekündigt hatte, bis zu vier Milliarden US-Dollar (etwa 3,8 Mrd. Euro) in den KI-Entwickler Anthropic zu investieren.