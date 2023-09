'Hahn-und-Henne'-Hersteller meldet Insolvenz an

ZELL AM HARMERSBACH (dpa-AFX) - Dem Hersteller des international bekannten "Hahn-und-Henne"-Geschirrs droht nach fast 230-jähriger Firmengeschichte zum zweiten Mal in jüngerer Vergangenheit das Aus. Das bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter der Zeller Keramik Manufaktur, Martin Mildenberger, am Mittwoch auf Anfrage. Zunächst hatte das "Offenburger Tagblatt" berichtet.

Als wesentliche Gründe nannte Mildenberger allgemeine Konsumzurückhaltung. Es handele sich um keine niedrigpreisigen Produkte. Außerdem hätten die gestiegenen Energiekosten zu Buche geschlagen.