AJency GmbH Wie viel kostet eine unbesetzte Stelle in der Logistik- und Speditionsbranche? (FOTO)

Essen (ots) - Der Fachkräftemangel und die damit einhergehende Zunahme

unbesetzter Stellen fordert die Logistik- und Speditionsbranche in besonderem

Maße heraus. Die Auswirkungen chronischer Unterbesetzung sind gravierend für die

Unternehmen. Ali El-Chami, Recruiting-Experte und Gründer der AJency GmbH, gibt

Einblick darauf, wie viel Unternehmen für jede nicht besetzte Stelle zahlen

müssen und erläutert, wie Recruiting in Zeiten eines Arbeitnehmermarkts

funktionieren kann.



In der Logistik- und Speditionsbranche ist der Fachkräftemangel allgegenwärtig.

Während derzeit zahlreiche erfahrene Lkw-Fahrer in Rente gehen, ist kaum

Nachwuchs in Sicht. Mit zum Teil verzweifelt wirkenden Stellenanzeigen in

Zeitungen und Wechselprämien versuchen Unternehmen alles, um neues Personal zu

finden. "Wir haben derzeit einen Arbeitnehmermarkt", stellt Ali El-Chami fest

und betont: "Wenn Unternehmen das nicht schnellstmöglich realisieren, werden sie

nicht nur den Anschluss an die Konkurrenz verlieren - vielmehr müssen sie wegen

ihrer unbesetzten Stellen mit permanenten Umsatzeinbußen rechnen."