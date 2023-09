Mars stellt detaillierten Netto-Null-Aktionsplan vor und beschleunigt Unternehmensaktivitäten für den Klimaschutz (FOTO)

- Mars veröffentlicht mit dem Netto-Null-Aktionsplan eine Roadmap zur Halbierung

seiner Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 2015 und zum Erreichen der

Netto-Null bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette

- Investment von 1 Milliarde US-Dollar in den nächsten drei Jahren

- Einbeziehung des Netto-Null-Zieles in variable Vergütungspläne für

Führungskräfte

- Repräsentative Ipsos-Umfrage von Mars in sieben Ländern zeigt, dass Menschen

weltweit einen stärkeren Einsatz von Unternehmen für den Klimaschutz erwarten



Mars, Incorporated stellte Mitte September 2023 seinen Netto-Null-Aktionsplan

mit beschleunigten Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel vor. Die

Roadmap enthält neben konkreten Aktionen ein neues, von der Science Based

Targets Initiative (STBi) (https://sciencebasedtargets.org/) , geprüftes Ziel:

Danach will das weltweit tätige Familienunternehmen seine Treibhausgasemissionen

bis 2030 in der gesamten Wertschöpfungskette um 50 % senken und rund 15

Millionen Tonnen einsparen (ausgehend vom Basisjahr 2015).