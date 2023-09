Seite 2 ► Seite 1 von 3

Fulda (ots) - Chatbots wie ChatGPT sind derzeit in aller Munde - eröffnen siedoch gerade Unternehmen zahlreiche Vorteile. Adrijan Bajrami, Moritz Maier undMoonis Rana haben sich als Geschäftsführer der EverHype Systems GmbH aufmaßgeschneiderte Softwarelösungen für kleine und mittlere Unternehmenspezialisiert: darunter auch die Integration von Chatbots inUnternehmensprozesse. Mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning machensie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Betrieben zurErfolgsgeschichte. Wie es Unternehmen mithilfe von Chatbots gelingt, ihreProzesse zu optimieren, erfahren Sie hier.In der heutigen Geschäftswelt nehmen Chatbots wie ChatGPT eine immer wichtigereRolle ein. Ihre Fähigkeit, Anfragen in Echtzeit zu verstehen und zu beantworten,macht sie zu einem wertvollen Werkzeug in verschiedenen Geschäftsbereichen - sozum Beispiel in der Kundenbetreuung, wo sie den Kundensupport erleichtern unddie Kundenzufriedenheit steigern. Kein Wunder, dass immer mehr Unternehmen aufChatbots setzen, um ihren Kunden eine effiziente Unterstützung zu bieten."Mittlerweile sind sich die meisten Unternehmer des Potenzials der Chatbotsbewusst - zugleich scheuen sie jedoch den Aufwand, der mit einer Umstellungverbunden wäre", erzählt Adrijan Bajrami, Head of Operations bei der EverHypeSystems GmbH. "Ein Fehler, denn Unternehmen, die diese Technologie integrieren,erzielen nicht nur bessere Ergebnisse, sondern bieten auch ihren Kunden undMitarbeitern effizientere Abläufe.""Doch nicht nur im Kundenservice, sondern auch im unternehmensinternen Bereicheröffnen Chatbots neue Möglichkeiten", fährt Head of Technology Moritz Maierfort. "So können Mitarbeiter zum Beispiel auf sie zugreifen, um Informationenabzurufen, ohne Kollegen oder Vorgesetzte um Hilfe bitten zu müssen - unddadurch wertvolle Arbeitszeit zu verlieren." Moonis Rana, Head of Sales bei derEverHype Systems GmbH, fügt hinzu: "Zudem können Chatbots in verschiedenenGeschäftsprozessen eingesetzt werden, um Arbeitsabläufe zu optimieren und zubeschleunigen. In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute sind sie daher zuunverzichtbaren Helfern geworden." Gemeinsam haben die drei Geschäftspartner essich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zuhelfen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Dabei setzen die Experten aufprofessionelle Softwarelösungen, die genau auf die Bedürfnisse ihrer Kundenzugeschnitten sind. Zum Einsatz kommen dabei auch künstliche Intelligenzen,Chatbots und maschinelles Lernen.In welche Prozesse lassen sich Chatbots sinnvoll integrieren?