Leichte Entspannung an den Zapfsäulen / Benzinpreis sinkt stärker als Dieselpreis / Rohölnotierungen pendeln um die 94 US-Dollar / weiterhin Spielraum für Preissenkungen (FOTO)

München (ots) - Der Anstieg der Kraftstoffpreise ist zumindest vorübergehend

gebremst worden. Dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung in Deutschland. Danach

kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,875 Euro und damit 2,6 Cent

weniger als vor einer Woche. Ebenfalls gesunken, wenn auch deutlich geringer,

ist der Preis für Diesel-Kraftstoff. Für einen Liter müssen die Autofahrer

aktuell 1,847 Euro bezahlen und damit 0,9 Cent weniger als vor Wochenfrist.



Eine Verschnaufpause hat auch der Rohölpreis eingelegt. Nach wochenlangem

Anstieg auf zwischenzeitlich rund 95 US-Dollar ist der Preis für ein Barrel

Brent-Öl in den vergangenen Tagen wieder um ein bis zwei Dollar gesunken. Dies

dürfte die Entspannung an den Zapfsäulen begünstigt haben. Dagegen notiert der

Euro im Vergleich zum US-Dollar im Verlauf der letzten Wochen etwas schwächer.