Die "The New (M)Eat Company AG" kündigt strategische Expansion und Kapitalmaßnahme an. (FOTO)

Berlin (ots) -



- New Eat Movement: Breitere strategische Ausrichtung auf gesundes

Convenience-Food und Planetary Health.

- Holger Hansen , Unternehmer und Experte für die Skalierung von DTC-Marken,

soll in den Aufsichtsrat berufen werden.

- Start des Gastro-Brands "DLM-Dobbertiner Lebensmittel-Manufaktur" zur

Vermarktung des Portfolios.

- Ankündigung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus dem genehmigten Kapital

in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss der Bezugsrechte.



Die "The New Meat Company AG", die Ende 2020 strategisch neu ausgerichtet wurde

und im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (A3H217) gelistet ist, verkündet eine

strategische Expansion und Kapitalerhöhung und gewinnt mit Holger Hansen einen

neuen hochkarätigen Aufsichtsrat: Die strategische Expansion zielt darauf ab,

gesunde Ernährung und Convenience zu fördern. Das Unternehmen wird das gesamte

Spektrum pflanzlicher Lebensmittel anbieten, die sowohl die Gesundheit des

Menschen als auch des Planeten fördern (Planetary Health).