Planfeststellungsbeschluss für Neubau einer Wasserstoffleitung als Teil des GET H2 Nukleus liegt vor

Lingen (ots) - Für das Wasserstoffprojekt GET H2 Nukleus ist ein weiterer,

wichtiger Meilenstein erreicht. Für den Bau der Wasserstoffleitung in

Lingen-Hanekenfähr hat das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Clausthal-Zellerfeld jetzt den Planfeststellungsbeschluss erteilt. Mit der 2,3

km langen Leitung will der Fernleitungsnetzbetreiber Nowega die 300 MW

Elektrolyseanlage, die der Energiekonzern RWE schrittweise in Lingen errichten

will, an das geplante Wasserstoffnetz anbinden. So kann der grüne Wasserstoff,

der über die Elektrolyse erzeugt wird, zu industriellen Abnehmern im Ruhrgebiet

transportiert werden. Die Inbetriebnahme der Leitung ist für 2025 geplant.



"Der Planfeststellungsbeschluss für die Leitung in Lingen ist ein wichtiger

Baustein im Gesamtprojekt GET H2 Nukleus. Die Verknüpfung von Erzeugung, Import,

Speicherung und Einsatz von Wasserstoff über eine leistungsstarke Infrastruktur

ist der Kern der Wasserstoffwirtschaft", sagt Frank Heunemann, Geschäftsführer

der Nowega GmbH. Die Baustelle in Lingen-Hanekenfähr ist bereits eingerichtet,

die 180 für die Leitung nötigen Stahlrohre sind vor Ort eingetroffen. "Die

Prüfung der Unterlagen ist sehr zügig und sachgerecht erfolgt", betont Dennis

Hoeveler, Bereichsleiter Technik bei Nowega. "Das hilft uns, bei dem Projekt im

Zeitplan zu bleiben."