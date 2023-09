S&P 500 - Gegenbewegung nach Kursrutsch?

Der S&P 500 notiert vorbörslich im Bereich von 4.300 Punkten und könnte nun vor einer Gegenbewegung stehen. Es bieten sich spekulative Long-Positionen an, die eng abgesischert werden sollten. Saisonal betrachtet ist ab Ende September bis Anfang/Mitte Oktober mit einer Erholung in US-Vorwahljahren zu rechnen, bevor es dann bis Ende Oktober weiter abwärtsgeht. Eine Erholung sollte dabei zunächst den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4.360 Punkten anlaufen. In der Folge ist aber mit eher weiter fallenden Kursen im S&P 500 zu rechnen.

Trading-Strategie: