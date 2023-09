Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln/Aachen/Berlin (ots) - Die Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH, die badenovaNETZEGmbH und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sind auf dem VKU-Stadtwerkekongressmit dem STADTWERKE AWARD 2023 ausgezeichnet worden. Die Bewertung derExperten-Jury wurde auch in diesem Jahr durch ein starkes Votum der Leserschaftder Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) ergänzt. Sven Becker, Sprecher derGeschäftsführung der Stadtwerke-Kooperation Trianel und Ingbert Liebing,Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) begeistert derhohe digitale Reifegrad sowie die Aktualität der Projekte mit Blick auf diekommunale Wärmeplanung, dynamische Preise und Smart-City-Lösungen."Die Bedeutung der Digitalisierung für die Weiterentwicklung derEnergiewirtschaft spiegelt sich in allen diesjährigen Gewinnerprojekten. DieSieger zeigen durch die Umsetzung ihrer Projekte in diesen herausforderndenZeiten, dass sich Stadtwerke ihrer Verantwortung für moderne Daseinsversorgebewusst sind und die Weichen für eine digitale Energiewelt stellen", lobt SvenBecker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH und Initiator desSTADTWERKE AWARD, die Sieger-Projekte. "Die Vielzahl der Bewerbungen für denSTADTWERKE AWARD 2023 und die große Beteiligung an dem Leservoting der Zeitungfür Kommunale Wirtschaft (ZfK) zeigen, dass Themen wie Wärmeplanung, dynamischeTarife und Smart-City bereits in der Stadtwerke-Welt umgesetzt werden", soBecker weiter.Die Qualität der diesjährigen Bewerbungen ist im Durchschnitt so hoch, dass sicherstmals in der Geschichte des Awards ein Punktegleichstand nach der Auswertungdes Jury-Ergebnisses und unter Berücksichtigung des Leser-Votings ergibt. Darumerreichen in diesem Jahr erstmals zwei Projekte den zweiten Platz. Dasunterstreicht die außerordentliche Exzellenz der Bewerbungen.VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing: "Alle Projekte zeichnen sich durchihren Vorbildcharakter aus. Sie belegen, dass der Innovationsgeist der Brancheauch in Zukunft seinen Beitrag zu Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit undKlimaschutz leisten wird. Die zahlreichen fortschrittlichen Projektideen zeigen:Stadtwerke nehmen ihre Verantwortung wahr und eine Vorreiterrolle ein."Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH gewinnt den ersten PreisMit dem Projekt " Urban Data Platform " setzt sich die Stadtwerke Lübeck GruppeGmbH nach ihrem Gesamtsieg vor fünf Jahren erneut gegen das gesamte Bewerberfelddurch und belegt den ersten Platz des STADTWERKE AWARD 2023. "Das