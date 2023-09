NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern nach dem gestrigen Rückschlag am Mittwoch auf einen erneuten Stabilisierungsversuch zu. Nach wie vor bremsen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und die drohende baldige Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger. Ob ein überparteilicher Kompromissvorschlag des Senats für einen Übergangshaushalt auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit findet, bleibt abzuwarten. Der überraschende Anstieg des Auftragseingangs für langlebige Güter im August hatte kaum Einfluss auf die Kurse.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 33 723 Punkte. Den am Dienstag noch schwächeren, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,4 Prozent im Plus bei 14 602 Punkten. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen fiel indes leicht von ihren neuen Höchstständen seit der Weltfinanzkrise 2007 zurück.