Regency Silver schließt erste Tranche (1.122.700 Dollar) seiner Privatplatzierung ab und erhöht Privatplatzierungsvolumen wegen des großen Anlegerinteresses auf 1,75 Mio. Dollar

Regency Silver hat im Rahmen dieser ersten Tranche 5.613.500 Wertpapiereinheiten zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit ausgegeben, um sich damit einen Bruttoerlös in Höhe von 1.122.700 CAD zu sichern. Jede Wertpapiereinheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines übertragbaren Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“). Jeder ganze Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,30 CAD eingetauscht werden. Die zweite Tranche wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen.

In Verbindung mit dem Abschluss dieser ersten Tranche hat das Unternehmen Vermittlungshonorare (Finder Fees) in Höhe von 21.312 $ in bar bezahlt sowie 106.650 Broker Warrants ausgegeben. Jeder Broker Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,30 CAD pro Aktie.

Bruce Bragagnolo, der Executive Chairman von Regency Silver, erklärt: „Wir freuen uns, die erste Tranche dieser Privatplatzierung abschließen zu können und bedanken uns sowohl bei unseren bestehenden Aktionären aus auch bei den neuen Aktionären für ihre starke Unterstützung.“

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere sind nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 26. Januar 2024 endet.

Der Erlös wird in die Exploration und Erschließung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete fließen sowie als Betriebskapital (Working Capital) verwendet.

Regency Silvers Vorzeigeprojekt ist das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Regency Silver hat bei Dios Padre eine neue hochgradige Entdeckung gemacht und im Bohrloch REG-22-01 einen 35,8 Meter breiten Abschnitt mit Erzgehalten von 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber durchteuft. In Bohrloch REG-23-14 wurde ein 35,9 m breiter Abschnitt mit 5,51 g/t Au durchörtert, in dem auf 29,4 m 6,32 g/t Gold enthalten sind.