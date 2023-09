Lauterbach will Apothekengründungen erleichtern

Die Annahme des Ministers, dass seine Pläne zu mehr Filialgründungen insbesondere auf dem Land führen würden, sei an den Haaren herbeigezogen, sagte Overwiening. Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigten, dass die von Lauterbach geplanten neuartigen Filialapotheken fast ausschließlich in stark frequentierten Lagen und in Stadtnähe gegründet würden. "Auf dem Land wird das Apothekensterben zunächst unbegrenzt weitergehen."/rea/DP/men

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zur Bekämpfung des Apothekenmangels in vielen Regionen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Neueröffnungen erleichtern. Der Sozialdemokrat sagte am Mittwoch auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf, er wolle noch in dieser Legislaturperiode eine Strukturreform durchsetzen, um das Apothekennetz in Deutschland zu sichern.

